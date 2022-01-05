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В Казахстане между протестующими гражданами и полицией с военными начались столкновения.

Как отмечается, в Казахстане произошёл газовый кризис – цены на топливо с начала года выросли в два раза. Из-за этого в двух городах начались массовые протесты. 4 января было заявлено о том, что стоимость газа будет снижена до показателей прошлого года. Однако к этому времени протесты начались в других городах.

Силовики пытаются применять слезоточивый газ, также они проводят задержания. В ответ граждане начали кидать в них камни и пиротехнику. В Мангистауской области местные жители заблокировали в степи своими внедорожниками автоколонну военных, направляющихся к протестующим. Сообщается, что с каждой из сторон имеются пострадавшие.

Ранее эксперты заявили, что если из-за протестов в Казахстане произойдёт государственный переворот, то НАТО получит контроль над российскими гиперзвуковыми ракетами «Авангард». Расположены они всего лишь в двух десятках километров от границы с Казахстаном.

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