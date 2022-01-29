Россия перекрывает половину потребностей Германии в природном газе, поэтому отказаться от ее поставок быстро не удастся, уверен Зигфрид Русвурм, возглавляющий промышленный союз ФРГ.

Он пояснил, что именно РФ на протяжении длительного времени была надежным партнером Германии, в точности выполняющим все договоренности по газу. Если пытаться восполнить тот объем, который страна покупала у нее, придется искать новых поставщиков, выстраивать цепочки поставок, на что уйдет не один год.

Сейчас Берлин пытается перейти на альтернативные источники энергии, однако газ все равно необходим, так как ветер дует не всегда и солнце время от времени надолго скрывается за облаками.

Русвурм также отметил, что ему не нравится ситуация вокруг Украины, однако ее можно решить дипломатическим путем, не усугубляя проблему. Достаточно лишь выбрать те каналы, которые позволят вести продуктивные переговоры, а не бесполезные встречи с повторением одних и тех же тезисов.