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Общая граница с Украиной протяженностью в 530 километров создает экзистенциальную угрозу для Польши в случае гипотетической войны, пишет немецкое издание Die Zeit. Авторы публикации поясняют, что если боевые действия на украинской территории все же начнутся, судьба польской государственности во многом будет зависеть от их результатов.

Варшава будет внимательно следить за вооруженным столкновением, так как оно поставить под угрозу существование страны. В этом эксперты даже усмотрели один положительный момент. Они рассказали, что отношения между Польшей и Россией были сложными во все времена, поэтому Варшава привыкла не доверять Москве. В случае войны власти и оппозиция страны будут вынуждены забыть все распри, разрывающие ее на две части, и сплотиться в борьбе с общим внешним противником.

Несмотря на это, Польша вполне может утратить государственность. Украина является для нее своеобразной буферной зоной, защищающей от РФ, а в случае войны она перестанет существовать, так как Москва однозначно одержит быструю победу над Киевом.

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