Военный аэродром под Лунинцом в Беларуси превратится в авиабазу российских ВКС, сообщил портал Avia.Pro. Отмечается, что находится этот объект всего в 40 километрах от границы с Украиной.

Ссылаясь на телеграм-канал «Милитарист», авторы подчеркивают, что аэродром передан ВКС РФ на длительное время, так как на его территории планируется строительство жилых домов для летчиков, техников и их семей, а также казарм для военнослужащих. Соответствующую задачу уже получили строительные компании.

Также сюда уже перебрасываются российские истребители Су-35 и Су-30, которые и будут базироваться под Лунинцом.

Авторы сообщают, что пока получить официальные комментарии от властей Белоруссии и России не получилось. Они не опровергают данную информацию, но и не подтверждают ее. Минск ранее заявлял, что не намерен размещать на своей территории военные базы РФ, однако с того времени многое могло измениться.