Война Украины с Россией невозможна в принципе, так как Киеву нечего противопоставить Москве, заявил политолог Виктор Савинов. Его слова приводит агентство РИА Новости.

Эксперт пояснил, что у России имеется неоспоримое превосходство в воздухе и на море. Против ее истребителей пятого поколения Киев способен выставить только морально устаревшие МиГ-29, а со стратегическими бомбардировщиками РФ он вообще ничего сделать не сможет.

Кроме того, Россия однозначно будет использовать крылатые ракеты «Калибр» для ударов по стратегически важным объектам Украины с моря. В ответ на это Киев может задействовать разве что 20-миллиметровые пушки своих катеров, которые не нанесут никакого вреда. ВСУ даже один ракетный пуск произвести не в состоянии, так как у нее просто нет для этого ни пусковых установок, ни боезарядов.

По мнению Савинова, исход войны предопределен заранее, поэтому вряд ли Киев будет затевать вооруженный конфликт с РФ.