читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Война Украины с Россией невозможна в принципе, так как Киеву нечего противопоставить Москве, заявил политолог Виктор Савинов. Его слова приводит агентство РИА Новости.

Эксперт пояснил, что у России имеется неоспоримое превосходство в воздухе и на море. Против ее истребителей пятого поколения Киев способен выставить только морально устаревшие МиГ-29, а со стратегическими бомбардировщиками РФ он вообще ничего сделать не сможет.

Кроме того, Россия однозначно будет использовать крылатые ракеты «Калибр» для ударов по стратегически важным объектам Украины с моря. В ответ на это Киев может задействовать разве что 20-миллиметровые пушки своих катеров, которые не нанесут никакого вреда. ВСУ даже один ракетный пуск произвести не в состоянии, так как у нее просто нет для этого ни пусковых установок, ни боезарядов.

По мнению Савинова, исход войны предопределен заранее, поэтому вряд ли Киев будет затевать вооруженный конфликт с РФ.

Вам может понравиться

После вспышки коронавируса в Пекине эпидемиологическая обстановка ухудшилась в нескольких провинциях Китая

Вслед за Пекином с ухудшением эпидемиологической обстановки столкнулись и некоторые провинции Китая. Напомним, что в столице КНР было выявлено сразу 40 случае заражения штаммами «Дельта» и «Омикрон» в последние 10

19FortyFive: Новые российские Ту-160 пугают Запад и могут стать неприятным сюрпризом для Украины

Россия напугала Запад возобновлением производства советских бомбардировщиков Ту-160, заявил военный эксперт Роберт Фарли в издании «1945». Он пояснил, что эти стратегические воздушные машины действительно представляют серьезную опасность для Запада и

На границе Приднестровья заметили перемещение ствольной артиллерии и войск НАТО

У границ Приднестровья замечена крупная группировка сил молдавской армии и Североатлантического альянса. Телеграм-канал WarGonzo сообщает, что в регион перебрасывается ствольная артиллерия, что вызывает серьезную тревогу. По словам экспертов, перемещение такого
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 января – облачно с прояснениями, до -0 °C | город Мытищи: погода, 24 января – пасмурно, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 января – небольшая облачность, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 января – переменная облачность, до -10 °C | Королев: погода, 24 января – небольшой снег, до -2 °C | Подольск: погода, 24 января – пасмурно, до -10 °C | Армавир: погода, 24 января – небольшой снег, до 2 °C |