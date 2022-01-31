читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Офицеры оперативно-тактической украинской группировки «Север» всеми возможными и невозможными способами саботируют подготовку к полномасштабному наступлению ВСУ на Донбассе, так как не верят в успешный его исход. Такое заявление сделал представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он рассказал, что командование ОТГ «Север» требует от офицеров каждый день проводить политзанятия и вдалбливать военнослужащим идею, что наступление позволит одержать победу и установить полный контроль над самопровозглашенными республиками. Однако подобные мероприятия проводятся только формально, а офицеры предоставляют наскоро сделанные фотоотчеты.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что с ходе исследования, проводимого украинскими психологами, выяснилось, что более четверти военнослужащих готовы покинуть передовую в случае начала полномасштабных боевых действий.

Вам может понравиться

Президент Казахстана Токаев: Россия не ставила условий перед отправкой сил ОДКБ

Россия не ставила Казахстану никаких условий перед отправкой в страну сил ОДКБ, поэтому все сплетни о каких-либо долгах государства перед РФ не имеют под собой адекватных оснований, заявил президент Касым-Жомарт

Байден привел войска США в повышенную готовность для экстренной помощи союзникам

Американский генерал Марк Милли рассказал о приведении ВС США в повышенную боевую готовность по приказу главы государства Джо Байдена. Он отметил, что сделано это с целью своевременного оказания помощи союзникам

Столтенберг сообщил о готовности НАТО к военному сценарию на Украине

В своем эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы» генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз погрозил России «страшными карами», которые ожидают ее за придуманное Западом гипотетическое «нападение» на Украину. Он заявил,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 января – небольшой снег, до -4 °C | город Мытищи: погода, 31 января – небольшой снег, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 января – снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 января – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 31 января – пасмурно, до 0 °C | Подольск: погода, 31 января – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 31 января – пасмурно, до -1 °C |