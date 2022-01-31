Офицеры оперативно-тактической украинской группировки «Север» всеми возможными и невозможными способами саботируют подготовку к полномасштабному наступлению ВСУ на Донбассе, так как не верят в успешный его исход. Такое заявление сделал представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он рассказал, что командование ОТГ «Север» требует от офицеров каждый день проводить политзанятия и вдалбливать военнослужащим идею, что наступление позволит одержать победу и установить полный контроль над самопровозглашенными республиками. Однако подобные мероприятия проводятся только формально, а офицеры предоставляют наскоро сделанные фотоотчеты.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что с ходе исследования, проводимого украинскими психологами, выяснилось, что более четверти военнослужащих готовы покинуть передовую в случае начала полномасштабных боевых действий.