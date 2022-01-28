Телеведущая Снежана Егорова в социальной сети Facebook разместила пост о своей поддержке российского президента Владимира Путина и на этой почве поссорилась с дочерью. Кроме того, пользователи соцсети не упустили возможность назвать украинскую ведущую предательницей.

Дочь Снежаны, Стася Егорова, довольно резко высказалась в адрес матери. Она заявила, что подобными высказываниями о поддержке российского лидера она «подвергает опасности невинных детей». Впрочем, телеведущая не намерена изменять высказанное мнение, несмотря на негативную реакцию дочери и общественности.

Стася Егорова ранее говорила, что старается избегать общения с матерью. Девушка поясняла, что ощущает «стыд и боль» из-за ее политических взглядов. Но помимо разногласий в политике, семья телеведущих никак не может сойтись характерами, что также разрушает их отношения.