читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Открытие, дополнившее представление о водном эффекте, который был описан ещё в 18 веке, сделали учёные из университета Виргинии (США). В будущем его могут использовать при создании охлаждающих систем для транспорта, компьютерной техники и в металлургии. 

Исследователи провели испытания так называемого эффекта Лейденфроста на льду. В отношении воды этот эффект предполагает, что при соприкосновении жидкости с поверхностью, температура которой выше точки кипения (выше 100 градусов по Цельсию), образуется паровая теплоизолирующая прослойка между поверхностью и жидкость. Со льдом вышло несколько иначе.  

В ходе эксперимента выяснилось, что температурный порог при котором проявляется эффект, значительно выше, чем для воды: 550 градусов по Цельсию. Причина, как выяснили учёные, в перепаде температур: снизу, в слое талой воды, температура достигает 100 градусов, а сверху, где лёд, 0 градусов. При поддержании высокой температуры большая часть тепла поглощается. 

Таким образом, по сравнению с водой эффективность теплопередачи оказалась выше. Технология охлаждения, разработанная на таком методе, может применяться в различных сферах, говорят учёные. Например, при производстве металлов, делая их более прочными. 

Вам может понравиться

Учёные с помощью видеокарт от NVIDIA впервые смоделировали поведение живой клетки

Учёные создали самую сложную компьютерную симуляцию поведения живой клетки. Она имитирует 7 тысяч процессов в течение 20 минут жизни и состоит из 7 миллиардов атомов. По словам учёных из Иллинойского

Учёные обнаружили на подсолнухах невидимые для людей узоры

Учёные из Великобритании установили, что на подсолнухах имеются невидимые человеческому глазу узоры. Как сообщается, расположены узоры на лепестках растений, но увидеть их возможно лишь в ультрафиолетовом свете. Учёные изучили около
  • Анна
  • 23.01.2022
  • читать 1 минуту

Мозг спящего человека реагирует на незнакомые голоса активнее, чем на знакомые

Учёные рассказали, что даже если человек крепко спит, мозг внимательно следит за ситуацией, чтобы вовремя отреагировать на что-то потенциально опасное. Зальцбургские учёные установили, что во сне мозг воспринимает слуховые раздражители
  • Анна
  • 21.01.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 января – пасмурно, до -2 °C | город Мытищи: погода, 24 января – пасмурно, до -13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 января – переменная облачность, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 января – облачно с прояснениями, до -7 °C | Королев: погода, 24 января – небольшой снег, до -4 °C | Подольск: погода, 24 января – пасмурно, до -14 °C | Армавир: погода, 24 января – небольшой снег, до -1 °C |