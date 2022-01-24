Открытие, дополнившее представление о водном эффекте, который был описан ещё в 18 веке, сделали учёные из университета Виргинии (США). В будущем его могут использовать при создании охлаждающих систем для транспорта, компьютерной техники и в металлургии.

Исследователи провели испытания так называемого эффекта Лейденфроста на льду. В отношении воды этот эффект предполагает, что при соприкосновении жидкости с поверхностью, температура которой выше точки кипения (выше 100 градусов по Цельсию), образуется паровая теплоизолирующая прослойка между поверхностью и жидкость. Со льдом вышло несколько иначе.

В ходе эксперимента выяснилось, что температурный порог при котором проявляется эффект, значительно выше, чем для воды: 550 градусов по Цельсию. Причина, как выяснили учёные, в перепаде температур: снизу, в слое талой воды, температура достигает 100 градусов, а сверху, где лёд, 0 градусов. При поддержании высокой температуры большая часть тепла поглощается.

Таким образом, по сравнению с водой эффективность теплопередачи оказалась выше. Технология охлаждения, разработанная на таком методе, может применяться в различных сферах, говорят учёные. Например, при производстве металлов, делая их более прочными.