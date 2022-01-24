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В случае «нападения на Украину» Россия сделает все возможное, чтобы отрезать страну от Черного моря. Основными ее целями будут Одесса и Харьков, а само «вторжение» начнется 20 февраля. Такую «инсайдерскую» информацию сообщил генерал ВСУ Александр Павлюк.

Именно эта дата так сильно обеспокоила Павлюка, так как 20 февраля одновременно заканчиваются и Олимпийские игры в Китае, и учения «Союзная решимость-2022», которые намереваются проводить Белоруссия и Россия. Такое совпадение, по мнению генерала, совсем не случайно.

Также Павлюк не обошелся без традиционных угроз в адрес России. Он отметил, что в украинской армии имеется несколько сотен тысяч бойцов, которые уже прошли войну и имеют серьезный боевой опыт. Поэтому они смогут «голыми руками разрывать россиян». О том, что опыт приобретен в противостоянии со своими же гражданами, которые по численности существенно уступали ВСУ, генерал не упомянул.

Напомним, что Россия отрицает планы нападения на Украину, заявляя лишь, что защитит своих граждан в случае полномасштабного наступления Киева на Донбасс.

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