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Комбинат «Служба экспресс-доставки» выиграл тендер на поставку кондитерской продукции в Суворовское военное училище МВД РФ в Санкт-Петербурге. Начальная цена лота составила более 434 тысяч рублей. Помещать компании выполнить госконтракт могут имеющиеся задолженности.

Для победы «Служба экспресс-доставки» занизила начальную максимальную цену контракта на 21% – до 345 тысяч 789 рублей. Конкурент «Прод-Комплект» также прибегнул к такой тактике, но проиграл.

Эксперты неоднократно поднимали тему нарушений на рынке. К занижению НМЦК прибегают такие крупные комбинаты, как «Артис-Детское питание» и «Серна». В результате им приходится экономить на продуктах и качестве блюд.

Выполнить условия контракта «Службе экспресс-доставки» могут помешать пять исков из-за неуплаты поставок. Сумма взысканий по одному из дел составляет один миллион рублей.

Напомним, о картелиризированности рынка сообщал экс-глава Управления социального питания Алексей Барабанщиков. Он рассказывал, что районные администрации вступают в сговоры с частными комбинатами. Бывший чиновник обвинял в бездействии Смольный и губернатора Александра Беглова. Сейчас Барабанщиков находится в СИЗО и обвиняется в причинении имущественного вреда городу. СМИ связывают его уголовное преследование с фигурой Беглова, которому могла не понравиться неудобная правда.

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