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В следующем году Турция начнет поставки за рубеж новейших беспилотных аппаратов Bayraktar Akinci в рамках подписанного 23 января контракта. Кто именно собирается приобретать эти ударно-разведывательные дроны, не сообщается.

Главной особенностью новой модели беспилотника является использование в его конструкции двигателей украинского производства. Контракт на поставку силовых агрегатов был подписан в ноябре 2021 года.

В компании Baykar Makina, которая производит беспилотники, рассказали также, что дроны Bayraktar TB2 уже поставляются в 16 стран мира. Вполне вероятно, что география сотрудничества будет расширена, так как недорогие и эффективные ударно-разведывательные БПЛА пользуются большим спросом на международном рынке. Напомним, что Турция поставила 12 таких аппаратов Украине и планирует отправить в Киев новую партию.

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