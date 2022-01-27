Журналисты издания The Guardian уверены, что Россия не станет захватывать всю Украину или большую часть страны. Для этой цели у нее слишком мало войск, сообщает таблоид. Но их будет вполне достаточно для удара по восточной части соседней страны.

Численность находящихся на границе с Украиной войск слишком мала для полномасштабного наступления и «оккупации» всей территории государства. Скорее всего цель Москвы заключается совсем не в этом. Она планирует расширить самопровозглашенные ДНР и ЛНР до размеров Донецкой и Луганской областей соответственно и выдворить за их пределы украинскую армию.

После этого Россия присоединит республики Донбасса, после чего «война» будет закончена. Авторы отмечают, что для «захвата» Харькова, Одессы или украинской столицы РФ пришлось бы привлечь гораздо больше войск, так как в этих крупных городах ее ожидает ожесточенное сопротивление. Зато Мариуполь Москва вполне может взять под свой контроль.