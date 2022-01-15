Американский военный эксперт Томас Ньюдик в своей публикации в издании The Drive обратил внимание читателей на учения ВС РФ на Дальнем Востоке. Оказывается, они угрожают безопасности Украины, как и любое другое действие России на территории собственной страны.

Опасность для Киева представляет тренировка погрузки техники на железнодорожные платформы. Автор отмечает, что таким образом РФ отрабатывает быструю переброску танков, РСЗО и прочего на огромные расстояния. И хотя Ньюдик не знает, куда именно техника отправится, он заранее уверен, что на Украину.

Автор правда отметил, что действия РФ после переговоров совершенно отличаются от того, что напрогнозировали эксперты Пентагона. Москва даже не пыталась увеличивать численность войск на границах с Украиной и не проявляет агрессии по отношению к соседней стране. В отличие от НАТО, который продолжает антироссийскую истерику и уже придумал новую дату «нападения» России.