Американский телеканал CNN со ссылкой на неизвестные источники в администрации США, которым в свою очередь предоставили информацию неназванные источники в разведывательных структурах, назвал новую дату «нападения России» на Украину. Теперь оно «запланировано» на середину января – середину февраля, причем первым этапом якобы станет провокация РФ.

Неведомый чиновник заявил о подготовке Москвой «нападения» на Украину «под чужим флагом. Он предпочел не уточнять значение этого высказывания, но отметил, что подобный сценарий уже задействовался Москвой в 2014 году.

Также на канале заявили, что граждан России «готовят к нападению», заявляя о «воинственности Украины» и нарушениях прав человека на ее территории. Советник президента Байдена Джейк Салливан обещал подробно расписать сценарий нападения в ближайшие сутки, поэтому остается ждать новых деталей уже в субботу, 15 января.