Сто тысяч военнослужащих на границах Украины – это очень мало для полномасштабной войны на территории соседнего государства. Однако для защиты граждан РФ, проживающих на Донбассе, такой численности войск вполне достаточно, уверен экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Он пояснил, что Россия не может не вмешаться в конфликт на Украине в случае начала наступления ВСУ на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Если Киев беспрепятственно восстановит контроль над юго-востоком, он вряд ли остановится и попробует отвоевать Крым. Москву такой вариант развития событий совершенно не интересует.

По словам Стрелкова, главной тактической задачей сейчас является отстоять самопровозглашенные республики Донбасса и признать их независимость. После этого можно будет переходить и к решению стратегической проблемы – возвращения на свою орбиту всей Украины целиком.