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В своем эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы» генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз погрозил России «страшными карами», которые ожидают ее за придуманное Западом гипотетическое «нападение» на Украину.

Он заявил, что в ответ на «российскую агрессию» Альянс будет перебрасывать к ее границам еще больше дополнительных сил. При этом он как-то подзабыл, что именно окружение РФ войсками НАТО является агрессией в отличие от перемещения военных подразделений по собственной территории.

Столтенберг также в очередной раз повторил, что НАТО больше устраивает урегулирование конфликта дипломатическим путем, однако блок готов даже к боевым действиям в случае «вторжения» РФ на Украину. Также он заявил, что Россию будут регулярно предупреждать о негативных последствиях ее действий, а в Киев продолжит поступать натовское оружие.

По словам Столтенберга, блок уже увеличил военное присутствие в Черном и Балтийском морях, а также в Прибалтике и Польше. Теперь он готов к любому сценарию дальнейшего развития событий.

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