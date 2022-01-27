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Турция не должна допускать переброски большого количества войск НАТО в Черноморский регион, так как США мечтают превратить его в Восточное Средиземноморье, считает турецкий журналист Ибрагим Карагюль. В своей публикации в издании Yeni Şafak он пишет, что Соединенные Штаты пользуются возможностями, появившимися из-за «российско-украинского кризиса», исключительно в своих интересах.

Политолог уверен, что Запад бросится на защиту Украины, однако быстро поймет тщетность таких попыток и оставит Киев на произвол судьбы. Однако это не будет означать полную победу России. Война на украинской территории первым делом означает боевые действия в Черном море, из которого НАТО и США потом не так просто будет выдворить.

Именно поэтому Анкара не должна допускать такую войну. Ей необходимо поддерживать хорошие отношения с Москвой и совместными силами предотвращать любые попытки Запада обеспечить для себя постоянное присутствие в Черном море.

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