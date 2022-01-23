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На границе Румынии и Украины появились американские танки M1A2 Abrams и боевые машины пехоты Bradley, сообщает портал Avia.Pro. При этом отмечается, что Соединенные Штаты тайно перебросили их на румынскую территорию.

В настоящий момент известно о появлении нескольких десятков тяжелых боевых машин. Вероятно, США планирует все же ввести свою бронетехнику на украинскую территорию для установления контроля над самопровозглашенными ЛНР и ДНР. Это подтверждается отсутствием каких-либо сообщений о военных маневрах на Украине с использованием американских танках.

Если речь действительно идет об атаке на Донбасс, над гражданами РФ в самопровозглашенных республиках нависла серьезная угроза. Соединенные Штаты и НАТО упорно игнорируют попытки России стабилизировать ситуацию в восточной части Украины и продолжают повышать напряженность, организовывая откровенные провокации с использованием боевой техники.

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