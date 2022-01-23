Переносные ракетные комплексы Javelin и ручные одноразовые гранатомёты M141 Bunker Defeat Munition доставил на Украину самолёт ВВС США. Это уже вторая партия военной помощи, которую Вашингтон направил Киеву за последнее время.

По данным издания “НВ”, “Боинг 747” приземлился в аэропорту города Борисполь. Командование вооружённых сил Украины уже приняло переданное Соединённым Штатами вооружение.

В конце прошлой недели из США на Украину поступило более 90 тысяч килограммов различного вооружения, в том числе и боеприпасы. Поставки осуществляются в рамках военной помощи, которую одобрил Конгресс на фоне напряжённой ситуации у границ Украины.

Ранее на пресс-конференции президент США Джо Байден рассказал, что оборонная помощь Украине составит 600 миллионов долларов. По словам американского президента техника и вооружение может применяться в случае вторжения России на Украину.