Специалисты из Великобритании рассказали о признаке, который указывает на развитие неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).

Как сообщается, эта болезнь особую опасность представляет для людей с лишним весом. У здорового человека в печени жира практически нет. Однако при НАЖБП в печени накапливается жир, что может привести к различным опасным болезням. Выявить при этом заболевание на начальной стадии достаточно сложно, так как заметных проявлений у него попросту нет.

Но специалисты отметили, что есть один признак, по которому можно заподозрить развитие НАЖБП. Речь идёт о пожелтении кожи. Кроме того, пожелтеть может не только кожа, но и белки глаз. Ещё одним проявлением является потемнение мочи. Также следует обеспокоиться, если наблюдается вздутие живота, расширение кровеносных сосудов, увеличение селезенки или покраснение ладоней.

В любом случае, при обнаружении этих признаков рекомендуется обратиться к врачам и пройти обследование.

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