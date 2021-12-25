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Специалисты рассказали о необычных симптомах, которые могут указать на развитие сахарного диабета второго типа.

Как отмечается, при сахарном диабете может развиться невропатия. Это весьма серьёзное последствие, причиной которого является постоянное высокое содержание сахара в крови. Характеризуется это последствие повреждением нервов.

Указать на это могут несколько симптомов в нижних конечностях. Так, в ногах может возникнуть постоянное ощущение покалывания или жжения. В другом случае ноги могут потерять чувствительность.

Из-за диабета у человека могут появиться на стопах язвы. Кроме того, диабет грозит инфекциями органов мочеиспускания, инсультом, заболеваниями сердца. Ещё одним последствием является потеря зрения.

Недавно специалисты сообщили, что быстро вывести сахар из организма можно при помощи воды. Для этого рекомендуется выпивать 6-8 стаканов воды за день.

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