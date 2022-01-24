читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга доложил об усилении работы по очистки тротуаров от снега. Однако чиновники решили умолчать, что к ликвидации последствий непогоды привлекли бюджетников, а количество выпавших осадков, о которых было заявлено, “увеличили” в три раза.

Представители администрации отметили, что в городе выпало практически 10 сантиметров снега, однако интенсивная работа по уборке улиц продолжилась.

“В понедельник, 24 января, городские улицы подметают, избавляют от снега, ликвидируют скользкость 1021 единица техники и 1227 дворников”, — сказали в Смольном.

Местные СМИ до этого обратили внимание на большое количество “желтых жилетов” на улицах города. Особое внимание привлекли женщины на каблуках в специальной форме. Журналисты догадались, что администрация привлекла бюджетников к уборке снега.

Вице-губернатор Анатолий Повелий не стал отрицать тот факт, что власти обратились за помощью к некоторым организациям, но вся эта помощь осуществлялась на “добровольной” основе.

Заявление чиновника вызывает сомнения, поскольку не многие откажутся от приказа начальства и не выйдут на улицы. Смольный, видимо, в очередной раз решил прикрыть свои промахи за чужой счет.

Комитет по благоустройству также немного просчитался, когда сообщил о 10 сантиметрах снега. По информации синоптиков, на прошлой неделе в городе выпало лишь 32,2 мм осадков, что в три раза меньше заявленного. В этой ситуации местные чиновники вновь продемонстрировали незнание ситуации и некомпетентность.

Администрация губернатора Александра Беглова подверглась критике со стороны СМИ и горожан из-за некачественной уборки улиц Петербурга. Местные власти решили нейтрализовать негатив за счет оптимистичных заголовков и красивых фотографий с “большим” количеством дворников, а нехватку рабочей силы компенсировали за счет бюджетников.

Вам может понравиться

Внучка умершей от COVID-19 петербурженки пожаловалась в Комздрав на работу врачей

Жительница Петербурга, выписанная из больницы с симптомами коронавируса, скончалась в возрасте 87 лет. Ее внучка обратилась в прокуратуру после того, как сотрудники клиники потребовали заплатить за переливание крови для бабушки.

Forbes: Отправка Украине переносных ракет «может плохо кончиться»

США, Великобритания, а теперь и страны Прибалтики передают Украине переносные противотанковые и зенитно-ракетные комплексы американского производства, мотивируя это «угрозой российского вторжения». Но при этом в Украине есть большие проблемы с

Компания «Мегалайн» намерена решить проблему маятниковой миграцией в Петербурге

Компания «Мегалайн» намерена развивать в Санкт-Петербурге сеть транспортно-пересадочных узлов. Их появление в городе поможет разгрузить дороги и решить вопрос с маятниковой миграцией. Гендиректор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник рассказал в интервью
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 января – облачно с прояснениями, до -0 °C | город Мытищи: погода, 24 января – пасмурно, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 января – небольшая облачность, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 января – переменная облачность, до -10 °C | Королев: погода, 24 января – небольшой снег, до -2 °C | Подольск: погода, 24 января – пасмурно, до -10 °C | Армавир: погода, 24 января – небольшой снег, до 2 °C |