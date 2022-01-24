Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга доложил об усилении работы по очистки тротуаров от снега. Однако чиновники решили умолчать, что к ликвидации последствий непогоды привлекли бюджетников, а количество выпавших осадков, о которых было заявлено, “увеличили” в три раза.

Представители администрации отметили, что в городе выпало практически 10 сантиметров снега, однако интенсивная работа по уборке улиц продолжилась.

“В понедельник, 24 января, городские улицы подметают, избавляют от снега, ликвидируют скользкость 1021 единица техники и 1227 дворников”, — сказали в Смольном.

Местные СМИ до этого обратили внимание на большое количество “желтых жилетов” на улицах города. Особое внимание привлекли женщины на каблуках в специальной форме. Журналисты догадались, что администрация привлекла бюджетников к уборке снега.

Вице-губернатор Анатолий Повелий не стал отрицать тот факт, что власти обратились за помощью к некоторым организациям, но вся эта помощь осуществлялась на “добровольной” основе.

Заявление чиновника вызывает сомнения, поскольку не многие откажутся от приказа начальства и не выйдут на улицы. Смольный, видимо, в очередной раз решил прикрыть свои промахи за чужой счет.

Комитет по благоустройству также немного просчитался, когда сообщил о 10 сантиметрах снега. По информации синоптиков, на прошлой неделе в городе выпало лишь 32,2 мм осадков, что в три раза меньше заявленного. В этой ситуации местные чиновники вновь продемонстрировали незнание ситуации и некомпетентность.

Администрация губернатора Александра Беглова подверглась критике со стороны СМИ и горожан из-за некачественной уборки улиц Петербурга. Местные власти решили нейтрализовать негатив за счет оптимистичных заголовков и красивых фотографий с “большим” количеством дворников, а нехватку рабочей силы компенсировали за счет бюджетников.