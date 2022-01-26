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В США уверены в своей победе в гипотетической войне с Россией, однако в случае полномасштабного конфликта Москва не будет сражаться с Западом в гордом одиночестве. У нее есть сильные союзники, которые поддерживают ее внешнюю политику, пишет китайское издание Sohu.

Авторы публикации отметили, что Беларусь и Казахстан, Таджикистан и Туркменистан, Армения, Сирия и Узбекистан всегда готовы поддержать Россию. Вполне вероятно, что они окажут ей помощь и в боевых действиях против США. Это сразу повысит вероятность победы РФ в несколько раз, так как Вашингтону придется бороться с восемью государствами.

Эксперты отметили, что и сама Россия способна оказать ожесточенное сопротивление силам Запада. У нее имеется стратегическое оружие, а также новые виды вооружений, не имеющих в США аналогов. Если к Москве присоединятся все вышеперечисленные потенциальные союзники, то шансы Вашингтона резко упадут.

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