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Китай научился у России реагировать на провокации Соединенных Штатов, поставив их тем самым в невыгодное положение. Несмотря на то, что власти США безо всяких оснований продолжают верить во всемогущество своей страны, она уже давно утратила доминирование над миром, уверены авторы публикации в издании Sohu.

Эксперты напомнили инцидент, который произошел в прошлом году в заливе Петра Великого. Тогда эсминец «Джон Маккейн» углубился в территориальные воды РФ на два километра, однако навстречу ему вышел противолодочный корабль «Адмирал Виноградов». Экипаж сразу же предупредил американских моряков, что пойдет на таран и не собирался менять курс. Сделал это американский эсминец, который предпочел убраться подобру-поздорову.

США достают провокациями не только Москву, но и Пекин. Так, в январе прошлого года над Азиатско-Тихоокеанским регионом появилось сразу два американских бомбардировщика B-1B Lancer. Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», отмечают, что Соединенные Штаты чувствуют себя хозяевами в этих широтах, однако на этот раз все пошло по китайскому сценарию. Ракетоносцы взял на сопровождение спутник «Гаофэнь-2», что заставило Вашингтон менять планы полетов.

Эксперты отмечают, что это только цветочки, так как Китай продолжает стремительными темпами развивать свои военные технологии. Совсем скоро американцы будут неуютно чувствовать себя уже на подходах к Азиатско-Тихоокеанскому региону.

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