Неспособность Смольного справиться с уборкой улиц Санкт-Петербурга от снега и льда стала поводом для шуток со стороны известного телеведущего Ивана Урганта.

В шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале» артист иронично упомянул проваленную снегоуборочную кампанию в Северной столице. Некачественная уборка улиц в зимний период приобрела систематический характер, что стало причиной увеличения травматизма среди горожан, а также породило многочисленные мемы о “снежных кучах” губернатора Александра Беглова.

В эфире программы шоумен отметил, что руководство Петербурга подвергается критике со стороны многих известных людей. В частности, Ургант вспомнил новый клип Сергея Шнурова на песню «Пока так», в котором музыкант указал на проваленную губернатором «мусорную реформу» и горы неубранного коммунальными службами снега и льда.

«Честно хочу сказать, я бы не стал критиковать руководство города. Я напоминаю, что долгие годы задача губернатора, руководства Петербурга, сохранять исторический облик города», — пошутил телеведущий.

Провал снегоуборочной кампании Бегловым и его администрацией стал поводом для многочисленных шуток и со стороны петербуржцев. В социальных сетях появилось много актуальных тематических мемов, изображающих петербургского градоначальника.