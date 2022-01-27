Петербуржцы ежедневно критикуют Смольный за плохую уборку снега и другие проблемы в сфере ЖКХ. На этом фоне губернатор Александр Беглов пообещал искоренить «полукриминал», обогащающийся за счет бюджетных средств. Однако специалисты антимонопольного ведомства выяснили, что компании, не справляющиеся с выполнением взятых на себя обязательств, из раза в раз получают госконтракты именно благодаря помощи чиновников.

В частности, ответственность за это несет Комитет по благоустройству. Недавно вице-губернатор Анатолий Повелий объявил об изменении городской системы уборки снега. Одна из главных задач – избавиться от «циничных» управляющих компаний. Эти слова перекликаются с заявлением главы Комблага Василия Пониделко о необходимости ликвидировать «снежный картель».

Такое определение в УФАС Петербурга дали некоторым участникам тендеров на уборку улиц. В течение многих лет победители на торгах не меняются. Причем большинство из них – городские компании.

Издание «Фонтанка» написало, что в 2022 году городские фирмы получили госконтракты на сумму 24 млрд рублей благодаря допущенным в ходе аукционов нарушениям. Эти компании курирует Комитет по благоустройству Смольного. Дело дошло до суда, однако часть материалов якобы была утеряна. В результате решение ФАС отменили.

Тем не менее расследование показало, что шесть подконтрольных администрации компаний получают контракты за счет махинаций на торгах. Среди них ОАО «Автодор СПб», ГУДП «Центр», ОАО «Коломяжское», ГУДСП «Петродврцовое», ГУДСП «Курортное» и ГУДП «Путь». Еще две организации – СП «Северное» и АО «Автопарк №7 Спецтранс» – принадлежат частным собственникам.

При этом губернатор Александр Беглов заявил о намерении бороться с «полукриминалом» в городе. Однако не упомянул, что госкартель образовался на базе администрации. Вместо этого градоначальник обвинил «мафию» в транспортной и коммунальной сферах в неудачном старте «мусорной реформы». Не исключено, что столь громкие заявления используются Смольным, чтобы отвлечь население от фиаско внутренней политики.