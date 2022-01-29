В Санкт-Петербурге продолжается обсуждение законодательной инициативы депутата Заксобрания Павла Крупника, предложившего регламентировать уличное искусство в городе.

В интервью петербургским СМИ депутат отметил, что в настоящее время в Северной столице под запретом находится любой вариант стрит-арта. Поэтому рабочая группа, возглавляемая Крупником, предлагает выделить в промышленных и окраинных районах города специальные площадки для творчества уличных художников. Само граффити должно быть предварительно согласовано спецкомиссией.

В центральных районах города на фасадах домов размещение рисунков уличных художников будет запрещено, за исключением пешеходных зон и дворовых территорий. Жители смогут самостоятельно принимать решение, давать разрешение на появление граффити или нет. Однако по мнению экспертов, участие специалистов в этом процессе должно быть обязательным.

На фасадах домов в Петербурге уже существует несколько граффити, которые действительно украшают город. Этого мнения придерживаются не только местные жители, но и специалисты. К подобным произведениям можно отнести портрет Федора Достоевского рядом с музеем-квартирой известного писателя.

Художник Олег Лукьянов нарисовал это граффити к 200-летию писателя. Данный рисунок неоднократно закрашивался коммунальщиками, но каждый раз энтузиасты восстанавливали его.

Еще одно изображение известного писателя Даниила Хармса на доме №11 по улице Маяковского давно стало одним из неофициальных символов Петербурга. За сохранение этого граффити выступали многие известные в Северной столице деятели культуры и искусства. Петербуржцы собрали подписи под обращением к губернатору Александру Беглову с просьбой сберечь данное граффити. Но в Смольном к призыву не прислушались.

Предложение депутата Крупника заключается в том, чтобы увеличить размер штрафа за нанесение несанкционированного граффити в несколько раз.

Предложение депутата Крупника заключается в том, чтобы увеличить размер штрафа за нанесение несанкционированного граффити в несколько раз.

«Сейчас за нанесение любого граффити в городе – штраф от 500 до 1000 рублей. А вот если обязать хулиганов платить от 50 до 100 тысяч рублей, родители, увидев, что сын вечерами уходит из дома, прихватив с собой баллончики с краской, возможно, задумаются: отпускать ли его?» – отмечает депутат.

Учитывая, что средняя зарплата в Петербурге колеблется в пределах от 45 тыс. рублей до 75 тыс. рублей, для большинства жителей города такой штраф окажется неподъемным. В этом случае Павел Крупник предлагает накладывать на нарушителей трудовую повинность.

По мнению петербургского художника Сергея Гапонова, предлагаемый законопроект поможет создавать легальные работы стрит-арта, но полностью проблемы уличного искусства не решает.

«Рисовать на стене, где уже есть стрит-арт, ни один художник, скорее всего, не будет – портить работы друг друга не принято. По личному наблюдению, в Петербурге явно не хватает специально отведенных стен и заборов, где ребята могут санкционировано учиться и демонстрировать свое творчество без всяких согласований. Пока такое место есть только в Металлострое», – пояснил Гапонов.

Поэтому, по мнению специалистов, говорить о том, что проблема стрит-арта в Петербурге будет решена после принятия закона, предложенного депутатом ЗакСа Крупником, преждевременно.