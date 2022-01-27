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Редакция PiterTV проанализировала официальные данные Смольного о проценте свободных коек в петербургских медучреждениях. Журналисты пришли к выводу, что отчетность ведется формально, а цифры не соответствуют реальному положению дел.

Ранее администрация Александра Беглова заявила о появлении нового штамма «омикрон», спровоцировавшего «вертикальный рост» кривой заболеваемости коронавирусом в Петербурге. Чиновники утверждают, что контролируют ситуацию с наличием свободного коечного фонда в городе. По данным портала «Петербург против коронавируса. Официальная информация», в среду, 26 января, доля свободных коек составляла 42,46%. И это при том, что в конце 2020 года их было менее 0,5%.

Смольный публикует неверные данные о проценте свободных коек в петербургских медучреждениях

Журналисты рассчитали процент свободных коек при помощи специальной формулы, используя цифры по числу госпитализаций и общему количеству развернутых коек. Для начала проверили показатели на 17 января, когда стартовала волна «омикрона» в Петербурге. На тот день свободный коечный фонд составил 50,99% согласно информации с портала. Журналисты же получили иной результат – 29,71%.

Смольный публикует неверные данные о проценте свободных коек в петербургских медучреждениях

Проверка более свежих данных от 26 января показала наличие того же противоречия: у Смольного числились свободными 42% коек, а канал PiterTV насчитал только 22%. В комитете по здравоохранению на запрос журналистов ответили, что цифры расходятся из-за особенностей подсчета. Чиновники при расчетах используют не реальные показатели, а плановые, не учитывая, по сути, имеющиеся мощности городского здравоохранения.

Смольный публикует неверные данные о проценте свободных коек в петербургских медучреждениях

В ближайшее время количество свободных коек в Петербурге может резко сократиться в связи с тем, что 16 марта истекает договор города с госпиталем «Ленэкспо». О продлении контракта пока нет информации.

СМИ сообщают, что ранее Смольный уже обвиняли в манипуляциях с коронавирусной статистикой. Биолог Алексей Куприянов одним из первых заметил нестыковки между показателями заболеваемости и смертности с реальными данными, требуя, чтобы губернатор и глава Комздрава Дмитрий Лисовец публиковали правдоподобную статистику. В начале 2022 года Куприянов заявил, что и сейчас отчеты Смольного не соответствуют действительности. Хотя грубых манипуляций стало меньше.

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