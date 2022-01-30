Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Силы противовоздушной обороны Объединённых Арабских Эмиратов сбили две баллистические ракеты. Их запустили с территории Йемена.  

Как сообщает Минобороны ОАЭ, в результате ракетной атаки никто не пострадал. Осколки снарядов упали в безлюдной местности и не затронули населённые пункты. Помимо этого сообщается, что войска ОАЭ уже обнаружили уничтожили установку, из которой был произведён запуск ракет.  

Уточняется, что за ракетной атакой стоят повстанцы-хуситы. Ранее они уже устраивали диверсии на территории ОАЭ. Так, в январе в столице Эмиратов Абу-даби боевики взорвали несколько цистерн с нефтью. Погибли три человека. Предположительно атака на резервуары была совершена с помощью беспилотных летательных аппаратов.  

Хуситы – радикальная военизированная группировка, которая захватила власть в Йемене в 2015 году. 

Вам может понравиться

СП: Запад не знает, как справляться с новейшим оружием Путина

Пока Соединенные Штаты говорят о «цифровых», «сетецентрических», «звездных» войнах, Россия создает все новые виды вооружений, не имеющих в мире аналогов, пишет бельгийское издание Мodern Diplomacy. Авторы публикации обращают внимание на

Герхард Шредер назвал переходом всех границ претензии Украины к ФРГ

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Украина переходит все границы, пытаясь предъявлять претензии ФРГ из-за отказа в поставках оружия. Он также отметил, что не верит в приписываемые России планы «нападения»

“1945”: Российский ЗРПК “Панцирь-СМ” сможет эффективно отражать ракетные удары беспилотников

Зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», который ранее применялся в основном для прикрытиях других средств ПВО России, после модернизации превратился в грозу беспилотников. Он «отрастил длинные когти», которые позволят справляться практически с любыми
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 января – небольшой снег, до -4 °C | город Мытищи: погода, 31 января – небольшой снег, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 января – снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 января – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 31 января – пасмурно, до 0 °C | Подольск: погода, 31 января – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 31 января – пасмурно, до -1 °C |