Силы противовоздушной обороны Объединённых Арабских Эмиратов сбили две баллистические ракеты. Их запустили с территории Йемена.

Как сообщает Минобороны ОАЭ, в результате ракетной атаки никто не пострадал. Осколки снарядов упали в безлюдной местности и не затронули населённые пункты. Помимо этого сообщается, что войска ОАЭ уже обнаружили уничтожили установку, из которой был произведён запуск ракет.

Уточняется, что за ракетной атакой стоят повстанцы-хуситы. Ранее они уже устраивали диверсии на территории ОАЭ. Так, в январе в столице Эмиратов Абу-даби боевики взорвали несколько цистерн с нефтью. Погибли три человека. Предположительно атака на резервуары была совершена с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Хуситы – радикальная военизированная группировка, которая захватила власть в Йемене в 2015 году.