Россия прозрачно намекнула Соединенным Штатам, что их действия в Сирии могут обернуться вторым Вьетнамом, где погибли 60 тысяч американских солдат, рассказал политолог-востоковед Евгений Сатановский. Он также отметил, что Вашингтон упорно не хочет замечать одну странность в собственной внешней политике.

В ответ на ультиматум России о гарантиях безопасности Соединенные Штаты не дают конкретного ответа, а также не хотят формулировать собственные предложения. Они продолжают гнуть свою линию, заявляя, что РФ нарушает суверенитет соседних государств. При этом США спокойно оккупировали часть Сирии, куда их никто не звал, и проворачивают там свои сомнительные военные и коммерческие операции.

В ходе заседания Совбеза ООН, которое США созвали из-за ситуации на Украине, Россия предложила Вашингтону вывести своих военнослужащих из САР. Америка не раз доказывала, что с международным терроризмом она воевать не умеет, а ее крупные на первый взгляд операции вечно заканчиваются провалами и трусливым бегством. Не исключено, что если США не выведут войска из Сирии, им придется убегать еще и оттуда.