Армия США с опозданием осознала, что и ей нужны «большие пушки» – особенно в условиях, когда противники Америки добились значительного прогресса в своей артиллерии. Об этом пишет Майкл Пек на популярном в США военном портале Sandboxx. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Артиллерия – бог войны», – заявил Иосиф Сталин, чьи большие пушки разносили гитлеровские армии вдребезги. Сегодняшняя российская армия продолжила традицию с внушительным набором гаубиц и реактивных систем залпового огня.

Но в ряду средств огневой мощи Америки с 1945 года «любимым ребенком» стала авиация. Легко понять, почему. В джунглях, пустынях и горах, где американские войска в основном сражались со времен Второй мировой войны, артиллерия часто была слишком громоздкой для использования, а авиация обладала достаточной скоростью и гибкостью, чтобы обеспечивать огневую поддержку по мере необходимости. Окончание холодной войны ускорило упадок. С 218 артиллерийских дивизионов в 1989 году количество подразделений регулярной армии, резерва и национальной гвардии сократилось до 141 к 1999 году.

Теперь армия США с опозданием осознала, что и ей нужны «большие пушки». К сожалению, противники Америки все эти годы думали иначе.

В исследовании, проведенном корпорацией RAND в 2019 году, отмечается: «Российская Армия добилась значительного прогресса в своей артиллерии. Ключевые возможности российской артиллерии включают реактивные системы залпового огня большой дальности, такие как БМ-30 «Смерч», которые могут стрелять различными боеголовками на расстояние до 90 км. Баллистическая ракета малой дальности СС-26 «Искандер» также стреляет различными боеголовками (в том числе ядерными) по целям на дальности более 400 км».

Тем контрастнее оружие армии США: самоходная 155-мм гаубица M109A7 Paladin имеет дальность стрельбы всего 22 км для обычных осколочно-фугасных снарядов и 30 км при использовании реактивных снарядов.

Раньше, возможно, это не было большой проблемой. Для дальней огневой мощи армия могла полагаться на ВВС США, а морские пехотинцы также могли использовать палубную авиацию ВМС и корабельную артиллерию. Но новое поколение российских и китайских истребителей и зенитных ракет сделало небо для американской авиации намного более смертоносным. Лишение поддержки с воздуха для армии США представляется особо разрушительным.

В США разрабатываются несколько систем дальнобойных наземных вооружений, и некоторые из них планируется разместить, возможно, уже в 2023 году. В их числе:

ERCA (пушечная артиллерия увеличенной дальности) – по сути, модернизированная САУ «Паладин» с более длинным стволом, реактивными снарядами и автоматом заряжания. Она способна поразить цели на расстоянии до 70 км (что было достигнуто с помощью управляемого снаряда Excalibur во время испытаний в декабре 2020 года).

Precision Strike Missile (PrSM) – управляемая ракета, способная запускаться из реактивной системы залпового огня M270A1 (MLRS) и высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS) на дальность до 500 км.

Гиперзвуковое оружие большой дальности (LRHW) с расчетной дальностью до 2800 км.

Так зачем же армии США нужно оружие, способное поражать цели на расстоянии многих десятков и даже сотен миль? Исторически сложилось так, что артиллерия была оружием поля боя, а уничтожение удаленных целей с развитием авиации должно было стать ее обязанностью.

Один из основных ответов – соперничество между службами. Вполне естественно, что армия желает стать наравне с флотом и ВВС в плане ведения дальнего огня – со всем престижем и бюджетом, которые это повлечет за собой. Другая причина заключается в том, что авиация не всегда доступна и редко бывает столь же рентабельной, как артиллерия.

С точки зрения сухопутных войск, наличие собственных средств ведения огня на дальние дистанции крайне важно для их плана стать «силами, готовыми к многопрофильным операциям к 2035 году». Несмотря на то, что сегодня боевые действия предполагаются совместными, какой командующий армией не хотел бы иметь под своим контролем оружие большой дальности для уничтожения отдаленного командного пункта противника, вместо того, чтобы просить об этом ВВС и ВМФ?