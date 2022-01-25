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Компания Samsung представила чип, который сможет идентифицировать человека по отпечатку пальцев.

Данные чипы получили название S3B512C. Их можно будет интегрировать в банковские карты или любые другие карты. По словам представителей компании, это первый в отрасли универсальный чип безопасности, способный считывать информацию, используя датчик отпечатков пальцев. В настоящее время аналогов этой разработке, как было заявлено, нет.

Указывается, что чип получил сертификаты EMVCo и CC EAL 6+. Чип позволяет заметно повысить уровень защиты личной информации. Также чип сохраняет и аутентифицирует зашифрованные данные.

Чтобы оплатить такой картой, необходимо прикоснуться к сенсору для считывания отпечатка. Как было отмечено, карта позволяет упростить процесс оплаты, так как она не требует ввода пин-кода.

Ранее мы сообщали, что в прошедшем году криптомошенники установили рекорд по объему украденных средств. Как заявляется, им удалось похитить 14 миллиардов долларов.

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