Аналитическая компания Chainalysis подсчитала, что за 2021 год криптомошенники установили рекорд по объему украденных средств. Они похитили 14 миллиардов долларов. Выкладки экспертов опубликовало издание CNBC.

По словам аналитиков, злоумышленники активно используют «дыры» в DeFi – системе децентрализованных финансов, что и позволяет им похищать рекордные суммы. На первом месте среди преступлений с криптовалютами находится именно мошенничество, которое стало возможным благодаря этим уязвимостям.

Второе место уверенно занимают хищения криптовалют, связанные со взломами проектов, работающих по технологии блокчейн.

Эксперты Chainalysis рассказали, что через децентрализованную систему в прошлом году прошло на 912 процентов больше транзакций, чем в 2020-м. При этом 21 процент взломов так или иначе связан с протоколами DeFi, поэтому именно ее уязвимости являются главным источником преступлений.