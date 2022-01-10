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Пресс-секретарь президента Казахстана Токаева заявил, что в течение ближайшей недели миротворческие силы ОДКБ могут быть выведены из страны. Активная фаза контртеррористической операции завершена, теперь казахские силовики способны и сами справиться с зачисткой населенных пунктов от остатков боевиков.

По информации, имеющейся в распоряжении портала Avia.Pro, вывод миротворцев начнется уже в среду. Ситуация в Казахстане стабилизировалась, государственный переворот удалось успешно предотвратить, поэтому помощь местным военным не нужна.

Официально даты вывода войск никто не озвучивал, поэтому информация портала может оказаться недостоверной. Кроме того, часть российских военных все же может остаться на территории страны и на более длительный срок. Все дело в том, что эти подразделения занимаются охраной полигона Сары-Шаган и космодрома Байконур, имеющих огромное стратегическое значение для РФ.

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  • Анна
  • 08.01.2022
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