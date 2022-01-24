С авиабазы Хеймим на аэродром Тияс в Сирии переброшена группа российских истребителей МиГ-29, сообщил портал Avia.Pro. предполагается, что эти боевые самолеты будут задействованы для патрулирования окрестностей автомобильных дорог, ведущих из Пальмиры в Дейр-эз-Зор и Абу-Кемаль.

Эксперты связывают переброску истребителей с недавним нападением на сирийскую тюрьму, в результате которого несколько тысяч боевиков ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в России террористическая организация) оказались на свободе. Кроме того, РФ может задействовать самолеты против распоясавшейся в последнее время коалиции так называемых «Сирийских демократических сил».

Напомним, что авиабаза Тияс в настоящий момент находится под контролем иранских сил, которые вошли сюда после вывода российских войск несколько месяцев назад. Однако в связи с повышенной активностью террористов Москва скорее всего решила возобновить присутствие в регионе.