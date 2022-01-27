Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российская сторона на фоне заявлений главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина о подготовке Киева к полномасштабному наступлению на Донбассе все чаще задумывается о передаче Донецку и Луганску оружия. Вполне вероятно, что на первом этапе это будут оборонительные вооружений, такие как комплексы РЭБ «Красуха-4» и ЗРПК «Панцирь-С1».

Это оружие способно защитить республики Донбасса от украинских ударных и разведывательных беспилотников и ракетных атак. Кроме того, те же средства РЭБ дадут возможность воздействовать системы связи ВСУ, нарушая процесс координации между подразделениями.

Вопрос о передаче вооружений ДНР и ЛНР в Госдуме подняла фракция партии «Единая Россия». Президент РФ Владимир Путин пока никак не отреагировал на такое предложение, однако в сложившейся ситуации он вполне может выступить в его поддержку.

Еще одной эффективной мерой, пишет портал Avia.Pro, может стать создание над Донбассом бесполетной зоны. Для этой цели Москве даже не обязательно пересекать украинскую границу – достаточно задействовать средства противовоздушной обороны со своей территории.

Вам может понравиться

Эксперты Sohu оценили шансы ВС России в войне против США поговоркой про худого верблюда

Эксперты из Китая высказались насчёт военного противостояния России и США. Об этом рассказывает «ПолитРоссия» со ссылкой на издание Sohu. У США, как было заявлено, есть значительное преимущество. К примеру, США
  • Анна
  • 25.01.2022
  • читать 1 минуту

Sohu: Поддержка союзников повысит вероятность победы России в возможной войне против США

В США уверены в своей победе в гипотетической войне с Россией, однако в случае полномасштабного конфликта Москва не будет сражаться с Западом в гордом одиночестве. У нее есть сильные союзники,

В Сети появилась карта размещения войск НАТО, предназначенных для “сдерживания российской агрессии”

В телеграм-канале «Военный обозреватель» появилась карта расположения натовских войск по состоянию на конец прошлого года. Эти силы, по словам автора поста, призваны сдерживать «российскую агрессию». На карте хорошо видно, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 января – небольшой снег, до -4 °C | город Мытищи: погода, 27 января – пасмурно, до -8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 января – облачно с прояснениями, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 января – небольшая облачность, до -12 °C | Королев: погода, 27 января – небольшой снег, до -1 °C | Подольск: погода, 27 января – переменная облачность, до -9 °C | Армавир: погода, 27 января – небольшой снег, до -1 °C |