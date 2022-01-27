Российская сторона на фоне заявлений главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина о подготовке Киева к полномасштабному наступлению на Донбассе все чаще задумывается о передаче Донецку и Луганску оружия. Вполне вероятно, что на первом этапе это будут оборонительные вооружений, такие как комплексы РЭБ «Красуха-4» и ЗРПК «Панцирь-С1».

Это оружие способно защитить республики Донбасса от украинских ударных и разведывательных беспилотников и ракетных атак. Кроме того, те же средства РЭБ дадут возможность воздействовать системы связи ВСУ, нарушая процесс координации между подразделениями.

Вопрос о передаче вооружений ДНР и ЛНР в Госдуме подняла фракция партии «Единая Россия». Президент РФ Владимир Путин пока никак не отреагировал на такое предложение, однако в сложившейся ситуации он вполне может выступить в его поддержку.

Еще одной эффективной мерой, пишет портал Avia.Pro, может стать создание над Донбассом бесполетной зоны. Для этой цели Москве даже не обязательно пересекать украинскую границу – достаточно задействовать средства противовоздушной обороны со своей территории.