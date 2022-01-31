Россия экстренно перебрасывает к Азовскому морю боевые катера класса «Раптор», пишет портал Avia.Pro со ссылкой на социальные сети. Пользователи массово публикуют фотографии этих плавсредств, которые перевозят на специальных тягачах по трассе «Дон».

Авторы публикации подметили, что все катера имеют камуфляжную окраску, однако один из них выкрашен в снежно-белый цвет. По предположениям некоторых пользователей, он будет задействован в качестве парадного судна на каком-то мероприятии.

Цель передислокации катеров выяснить не удалось. Не исключено, что на Азовское море переплавляются новые плавсредства. Также одна из версий гласит, что суда перебрасываются из другого района дислокации – из Балтийского или Каспийского морей.

Киев уже заявил, что Москва вознамерилась усилить присутствие в Азовском море и поэтому перебрасывает в акваторию боевые катера.