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Текущая зима стала для жителей Петербурга настоящим испытанием из-за отсутствия качественной уборки снега на городских улицах. «Практичное» решение коммунальщиков собирать снег в кучи на газонах общественных территорий и во дворах спровоцировало падение рейтинга губернатора Александра Беглова.

Петербуржцы продолжают жаловаться на неэффективную работу Комблага, фактическое бездействие которого породило появление так называемых снежных «куч Беглова». Состоящие из грязного снега и льда «хребты» продолжают появляться на городских улицах и вблизи многоэтажных домов, несмотря на уверения Смольного в борьбе с ними.

Складирование снега наблюдается на аллее Евгения Шварца в Красногвардейском районе Северной столицы, на улице Русановской, 17 в Невском районе, а также в Выборгском районе города на обочинах одноименного шоссе. Образовавшиеся внушительных размеров сугробы мешают передвижению местных жителей и транспортных средств.

Неудивительно, что недовольство горожан уборкой снега пропорционально выставляемой ими оценке работе Беглова. Рейтинг градоначальника уже скатился до исторического минимума, но, похоже, он продолжит свое движение по нисходящей по мере роста снежных куч в Петербурге.

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