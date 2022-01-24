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Разведывательный корабль «Василий Татищев» вошел в Средиземное море и движется на восток, сближаясь с американской авианосной ударной группой, сообщил портал Avia.Pro.

Из оружия на борту корабля-разведчика имеется только зенитно-ракетная установка, однако его появление все же спровоцировало панику в НАТО. За ним установлено наблюдение с боевых судов Альянса. Кроме того, специально для слежения за кораблем привлечены патрульные самолеты.

Отправка корабля «Василий Татищев» в Средиземное море может быть связана с заявлениями Соединенных Штатов о поддержке Киева в случае наступательной операции на Донбассе. Для этой цели Вашингтон оставил в акватории авианосную ударную группу, возглавляемую кораблем «Гарри Трумэн». Ракеты «Томагавк», имеющиеся у него на вооружении, вполне могут применяться для атаки на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей.

Российский корабль практически не имеет вооружения, однако он оснащен современными средствами радиоэлектронной борьбы и оборудованием для разведывательных целей.

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