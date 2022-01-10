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В современной войне ракеты стали лишь вспомогательным оружием. В серьезном мире их не используют для войны, так как она ведется совершенно другими методами, заявил экономист Михаил Делягин в эфире программы «60 минут».

Он пояснил, что Запад задействует технологии, которые оказывают влияние на сознание людей. Именно за него идет война, в которой самое пристальное внимание уделяется молодежи.

Эти технологии дают возможность одерживать победы без единого выстрела, уверен эксперт. Ракеты же задействуются в том случае, когда никакое воздействие на сознание не приносит результата.

Кроме того, Делягин прокомментировал заявления о совместных действиях Украины и Запада по «сдерживанию России». Он отметил, что война давно идет, но в медийном пространстве, поэтому такие высказывания – это лишь попытка отвлечь внимание.

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