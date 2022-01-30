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В воздушное пространство над населенным пунктом Самарра в Ираке пытались ворваться не идентифицированные беспилотные аппараты, рассказали журналисты телеканала «Ас-Сумария».

Ссылаясь на источники в службе безопасности страны, они поведали, что БПЛА были своевременно обнаружены и атака захлебнулась. Силы противовоздушной обороны нанесли контрудар, благодаря чему удалось избежать проникновения дронов в глубь провинции Салах-эд-Дин.

Можно предположить, что речь идет об очередной атаке проиранских сил, которые ранее выставили ультиматум США и потребовали вывести из Ирака войска. Ранее они провели ракетную атаку на аэродром в Багдаде, в результате которой пострадал пассажирский самолет, принадлежащий Турции.

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