«Утечка мозгов», стремление молодежи уехать как можно дальше из родного государства и всепоглощающая коррупция являются главными причинами продолжительного экономического спада на Украине, заявил французский профессор Микаэль Ламбер. Его слова приводит РИА Новости.

Он заявил, что промышленная индустрия страны создавалась при Советском Союзе и с тех пор практически не претерпела изменений к лучшему. У Киева просто нет соответствующих рычагов, чтобы модернизировать экономический сектор, поэтому Украина на протяжении 30 лет остается неконкурентоспособной.

При всем этом государство имеет крупный потенциал в разработке и производстве промышленного оборудования, в аэронавтике и сельскохозяйственной отрасли. Чтобы его реализовать, нужны инвестиции, однако коррупция отпугивает всех желающих вкладывать в Украину деньги. Это также является одной из причин, по которой украинская экономика безнадежно проигрывает российской, западной и китайской.