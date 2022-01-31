читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

«Утечка мозгов», стремление молодежи уехать как можно дальше из родного государства и всепоглощающая коррупция являются главными причинами продолжительного экономического спада на Украине, заявил французский профессор Микаэль Ламбер. Его слова приводит РИА Новости.

Он заявил, что промышленная индустрия страны создавалась при Советском Союзе и с тех пор практически не претерпела изменений к лучшему. У Киева просто нет соответствующих рычагов, чтобы модернизировать экономический сектор, поэтому Украина на протяжении 30 лет остается неконкурентоспособной.

При всем этом государство имеет крупный потенциал в разработке и производстве промышленного оборудования, в аэронавтике и сельскохозяйственной отрасли. Чтобы его реализовать, нужны инвестиции, однако коррупция отпугивает всех желающих вкладывать в Украину деньги. Это также является одной из причин, по которой украинская экономика безнадежно проигрывает российской, западной и китайской.

Вам может понравиться

Дробницкий считает, что России, Китаю и Индии нужно вмешаться в спор Байдена и Зеленского

Скандал, разгоревшийся вокруг недавнего телефонного разговора лидеров США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского может указывать на то, что Белый дом утратил свой контроль над ситуацией. Как сообщает американский
  • Анна
  • 29.01.2022
  • читать 1 минуту

Скотт Уоринг обнаружил в Южной Африке корабль пришельцев

Уфолог Скотт Уоринг заявил, что нашёл в Южной Африке НЛО, принадлежащее пришельцам. Об этом Уоринг рассказал на своём сайте, где выкладывает все обнаруженные им доказательства существования пришельцев. На этот раз
  • Анна
  • 30.01.2022
  • читать 1 минуту

35 штатов США выступили в поддержку Epic Games в судебной тяжбе с Apple

Разработчик программного обеспечения Epic Games проиграл затянувшуюся судебную тяжбу компании Apple. Суд решил, что комиссия за использование ее платежной системы в 15-30 процентов не нарушает действующее законодательство. Впрочем, последние события
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 января – небольшой снег, до -4 °C | город Мытищи: погода, 31 января – небольшой снег, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 января – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 января – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 31 января – небольшой снег, до 1 °C | Подольск: погода, 31 января – небольшой снег, до -2 °C | Армавир: погода, 31 января – пасмурно, до 2 °C |