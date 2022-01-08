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В России 8 января отмечается День повитух, иначе – День каш. Некоторые приметы на этот день связаны с беременными и матерями.

Так, женщины, которые уже родили детей, 8 января поздравляли повивальных бабок и дарили им подарки. В ответ те угощали их кашей. При этом брать напрямую из рук повитух ничего нельзя. Работать в этот день нельзя, в особенности это относится к беременным. Считалось, что если беременная будет трудиться 8 января, то может произойти выкидыш.

Кроме того, 8 января беременным нельзя заниматься рукоделием, в частности, вязать. Считалось, что вязание может «завязать в узел» жизнь ребёнка. Также нельзя вступать в интимную связь, пить алкоголь или кисель, а также варить кисель.

Были и другие запреты – нельзя считать деньги, чтобы не лишиться всего, а также выносить мусор. 8 января опасно бить посуду, так как это может принести горе в семью.

Недавно специалисты рассказали о роли, которую бабушки играют в жизни своих внуков и матерей. Как было отмечено, взаимная забота молодых и пожилых позволяет не допустить появления депресии.

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