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Учёные установили, что бабушки привязаны к своим внукам ничуть не меньше, чем родители детей.

Как сообщает издание РИА Новости, у животных выживание, в частности, зависит от опеки родителей. Как правило, это материнская опека, но во многих случаях детёнышам помогают остальные сородичи, даже если они не родственники. Объясняется это гормонами и активацией некоторых зон мозга.

Однако обезьянам свойственна гиперопека – своих детенышей матери никому не передают, разве что в исключительно редких случаях. Поэтому исследователей заинтересовал вопрос, почему люди могут позволить заботиться о своих детях другим.

Одной из причин этого называется то, что в эпоху охотников и собирателей было важно, чтобы молодой матери помогали знающие люди, имеющие опыт заботы о детях. Зачастую это собственная мать. Кроме того, раньше предполагалось, что помощь бабушек помогает снизить детскую смертность. Несмотря на то, что у некоторых народов это было действительно так, в других случаях присутствие в семье бабушки оказывало негативное влияние. Таким образом, эволюционное преимущество бабушек не является доказанным. Также бывают и ситуации, когда старшие родственники оберегают внуков от физических нагрузок и перекармливают их.

С другой стороны, забота молодых и пожилых друг о друге помогает не допустить возникновения депрессии.

Недавно мы сообщали, что в Японии разработали вакцину, которая помогает бороться со старением. Эта вакцина уничтожает клетки, которые начинают вредить организму в пожилом возрасте.

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