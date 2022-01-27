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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пригласил в страну Владимира Путина. Предложение о визите было направлено недавно, и в Анкаре сейчас ждут ответа со стороны Москвы.  

Что именно планирует обсудить турецкая сторона. Эрдоган не уточнил, но отметил, что говорить собираются о двусторонних отношениях.  

Ранее турецкий президент попытался стать третьей стороной в решении конфликта между Россией и Украиной. В середине января представитель Эрдогана заявил, что президент приглашал в Анкару Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского для того, чтобы те “уладили разногласия”.  

Однако в Москве на такое предложение ответили, что обсуждать с украинским президентом нечего, поскольку именно Киев продолжает эскалацию конфликта, чтобы сорвать ранее достигнутые минские договорённости.  

Также президент Турции заявлял, что “в ближайшие недели” отправится на переговоры на Украину. 

Предложение турецкого лидера прозвучало на фоне усиливающейся напряжённости между Россией и НАТО по поводу вероятного вторжения российских войск на Украину. В Москве заявляют, что таких планов нет и призывают западных партнёров не нагнетать обстановку.

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