Неопределенность ситуации на Донбассе и вокруг Украины вынуждает посольство Соединенных Штатов призывать своих граждан уехать их этой страны в срочном порядке. Несколько дней назад представители Госдепартамента опровергли заявление о скорой эвакуации, однако дипломатическая миссия вновь повторила свой призыв.

Гражданам США, желающим уехать с Украины, предлагается возможность эвакуации с использованием гражданской авиации. Эксперты отмечают, что подобные действия Вашингтон предпринимает только в случае реальной опасности начала боевых действий. Не исключено, что он готовится развязать вооруженный конфликт на Донбассе либо на всей территории Украины.

Россия, которую Запад регулярно обвиняет в подготовке «нападения» на соседнюю страну, неоднократно заявляла, что подобных планов у нее нет. Войска на границе с Украиной проводят учения и задействуются для усиления охраны рубежей РФ в условиях повышенной напряженности, спровоцированной НАТО.