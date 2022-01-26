Российские комплексы радиоэлектронной борьбы «Леер-3» отлично себя зарекомендовали в борьбе с террористами в Казахстане. Сейчас РФ планирует их использование против ВСУ, сообщил портал Avia.Pro.

Авторы поясняют, что в настоящий момент на границе с Украиной в Белгородской области РФ появился целый батальон РЭБ. В его составе среди остальных числятся и комплексы «Леер-3». В настоящий момент они работают в режиме мониторинга обстановки, однако если Киев и его западные хозяева начнут проявлять агрессию, то эти системы будут запущены на полную мощность.

Среди ключевых их возможностей – получение достоверной информации о местоположении потенциального противника, о перемещении его войск. Если Киев начнет наступательную операцию против ЛНР и ДНР, то комплексы «Леер-3» поможет своевременно предпринимать эффективные оборонительные меры и значительно осложнит жизнь ВСУ.