Соединенные Штаты хотят «наскрести по сусекам» как можно больше международной поддержки для Украины и действуют по примеру персонажей из сказки «Колобок», отметил политолог Алексей Мухин. Так он прокомментировал переговоры по «украинскому вопросу» между США и Египтом.

Каир слишком далек от Киева и его абсолютно не интересует все происходящее на территории Украины. Однако Вашингтону совершенно все равно, кого привлекать для высказываний солидарности и поддержки. Для него главное количество, а не качество, ради чего он готов пойти наперекор здравому смыслу и логике.

Мухин уверен, что за поддержку Украины США наобещали Египту «золотые горы». Однако верить Америке ни в коем случае нельзя, так как за это можно жестоко поплатиться.

«Американцы ради поддержки сейчас обещают все что угодно, но выполнять этого, конечно, не будут. Я уверен, что те страны, которые хоть раз имели дело с США, прекрасно об этом осведомлены. “Американцам верить нельзя”, — эту сакраментальную фразу произнесли в руководстве Ирана уже давно», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что подобные переговоры США – это всего лишь видимость бурной деятельности, которая не несет в себе никакой опасности для РФ.