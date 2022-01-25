Эксперт считает, что раньше из-за нежелания признавать свои провалы губернатор отыгрывался на оппозиции. Сейчас же Беглов начал «давить» и бизнесменов в числе которых предприниматель Евгений Пригожин.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов делает все возможное для сокрытия своих провалов. Он обвиняет всех в собственных неудачах. Так, политолог Иван Аркатов считает, что губернатор принялся сваливать вину за все провалы на бизнес.

«Обвинять стало некого и тогда стали обвинять в проколах уже бизнес, в том числе в лице предпринимателя Евгения Пригожина. Беглову надо кого-то обвинять, ему нужен кто-то на кого можно свалить свои неуспехи. Даже если он из числа друзей. Иначе списать свои собственные административные ошибки не получится. Придется признавать вину. А этого губернатор делать никак не хочет», — рассказал политолог.

Как только Беглов сел на губернаторское кресло он сразу же начал обвинять всех в собственных бедах. При этом борьбу с врагами градоначальник прекращает.

В обширном исследовании провалов Беглова отмечается, что первым «врагом» чиновника стал вице-губернатор Игорь Албин. Следующим «противником» градоначальника стал председатель Комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов. Оба раза Беглов «повергал» своих оппонентов.

После этого губернатор принялся за оппозиционеров Бориса Вишневского и Максима Резника. На них списывались многие проблемы Северной столицы. Под горячую руку Беглова попал также спикер местного Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

После «уничтожения» всех врагов Беглов принялся за друзей. Так, губернатор начал обвинять во всех бедах бизнесмена Евгения Пригожина. Предприниматель не раз помогал градоначальнику, но это его не остановило. Пострадал от обид Беглова и музыкант Сергей Шнуров. За песню о превращение культурной столицы в помойку лидера группы «Ленинград» уже начали клеймить.