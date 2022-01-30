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Европа и Китай могли бы объединиться, чтобы совместными усилиями противостоять американскому доллару, занимающему доминирующую позицию в мире, считает писатель Владимир Видеманн. Он пояснил, что такое объединение было бы выгодно и России.

По словам эксперта, доля американского доллара в международных накоплениях составляет 60 процентов, а евро – только 20. В китайских юанях хранится немногим более 2% средств. Если же говорить о корзине эмитируемых МВФ специальных прав заимствования, то в ней доллар занимает 42 процента, а Китай с Европой – 11 и 31 процент соответственно. Это означает, что объединение позволит превзойти американскую валюту.

В настоящий момент экономики Европы и Китая тесно связаны между собой, а в качестве источника питания для них применяется российский газ. Такая комбинация позволила бы создать серьезные проблемы для Вашингтона и угрозу для его доминирования в мире.

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